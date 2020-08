Onze zorghelden slecht betaald? Dat is maar hoe je het bekijkt

Schokkende beelden Esmee (16) doet gruwelijke vondst op strandje: ‘We waren allemaal overstuur’

19 augustus Wat een gezellige barbecue met familie op een strandje in Kampen had moeten worden, eindigde in een lugubere vondst. De 16-jarige Esmee Anneese vond tussen het gras namelijk een dode hond zonder voorpoten. Hoe het dier aan zijn einde is gekomen, blijft vooralsnog een raadsel. En dit blijkt niet de eerste akelige ontdekking te zijn op deze plek.