Onweersbuien trekken over het land, plaatselijke stormschade gemeld

Update / video Door politie neergescho­ten verwarde man in Amsterdam is overleden

19:07 De politie heeft een verwarde man neergeschoten die met een mes dreigde op de Honselersdijkstraat in Amsterdam. Agenten probeerden hem eerst uit te schakelen met een politiehond. Toen dat niet lukte, werd er geschoten. De man is later in het ziekenhuis overleden.