Onweer, wateroverlast, windstoten en hagel: opnieuw noodweer

De eerste problemen door het water deden zich al vroeg voor. Een medewerker van de gemeente Terneuzen was om 06.30 uur in het stadhuis om te openen. Een kwartier later stond het middelste, lager gelegen gedeelte met de publieksbalie al blank. De pompen hebben goed gewerkt, maar konden de enorme water niet aan.



Het voorste gedeelte van de publieksbalie heeft een betonnen vloer, maar in het daarachter gelegen kantoor van onder meer het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen ligt tapijt. Dat is ook gedeeltelijk ondergelopen. Of het vervangen moet worden, kon Patrick Anema van technisch beheer nog niet inschatten. Schoonmaakploegen gaan snel aan de slag. ,,Het is gelukkig schoon water", aldus Anema. Tot 13.00 uur zijn de balies in ieder geval gesloten. Wie vanochtend een afspraak had, wordt gebeld.