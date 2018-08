Onweer levert prachtige plaatjes op

video Huis in brand door bliksemin­slag: 'Ik zag overal vuur'

9:46 Hetty Ceelen lag net te doezelen toen afgelopen nacht de bliksem insloeg en haar huis in brand vloog aan de Orseleindstraat in Oss. Gelukkig kwam haar gezin met de schrik vrij en bleven ook de drie honden ongedeerd. De brandweer rukte met spoed uit, de schade aan de woning is aanzienlijk. ,,We hadden nog geen jaar geleden verbouwd. Oh wat erg."