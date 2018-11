Onvrede uiten over Zwarte Piet is prima, maar niet waar kinderen bij zijn

D66 oppert klimaat­maat­e­gel: minder hard rijden op de snelweg

3:45 Wat D66 betreft is verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen een optie, als dat nodig is om de uitstoot van CO2 de komende paar jaar sterker terug te dringen. Dat heeft fractievoorzitter Rob Jetten gezegd tijdens een debat over het klimaatakkoord in wording.