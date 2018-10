Ontvoerders Insiya ‘kregen 40.000 euro om te verdelen’

Kidnapper Erik S., de man die de hele kidnap van het kleine meisje Insiya Hemani uit Amsterdam twee jaar geleden geregeld heeft, zegt dat hij ‘dacht dat hij met iets goed bezig was'. De oud-politieman zegt dat hij zorgvuldig heeft gecontroleerd of de informatie klopte die hij kreeg van de vader van het meisje, Shehzad Hemani. S. raakte ervan overtuigd dat de vader in zijn recht stond.

Erik S. (60) runde een soort beveiligingsbedrijf en zegt dat hij zich niet zomaar voor een ‘verkeerd karretje’ wilde laten spannen. Hij stelde Hemani tal van kritische vragen, zegt hij, voordat hij met de steenrijke vader van het meisje in zee ging. ,,Dat vond hij niet leuk maar hij gaf overal antwoord op.” Vader Hemani leeft in India en zou de hele ontvoering hebben betaald en daarvoor mensen hebben ingehuurd. Na de kidnap werd het meisje naar India gesmokkeld waar ze nog steeds woont, bij haar vader.

Insiya Hemani (nu 4,5 jaar) werd in september 2016 ruim op klaarlichte dag ontvoerd toen ze bij haar oma was aan de Anfieldroad in Amsterdam. Het meisje woonde op dat moment bij haar moeder Nadia Rashid. Nadia en vader Shehzad zijn al jaren in een vechtscheiding verwikkeld. Vader in India en moeder in Nederland vallen elkaar al twee jaar lang aan met procedures en mediacampagnes.

De tent uit

Erik S. is de zesde verdachte van de kidnap die terechtstaat. Hij zou de hele kidnap hebben opgezet en mensen bij elkaar hebben gebracht. Erik S. moet huilen als hij aanhaalt dat een van zijn eigen dochters ooit is overleden. ,,Ik weet hoe moeilijk het is als je je dochter nooit weerziet. Ik had niet met mezelf kunnen leven als ik de heer Hemani niet had geholpen. Al heb ik in de eerste plaats aan het belang van kind gedacht. Die ouders vechten elkaar de tent uit. Ik dacht oprecht met een goeie zaak bezig te zijn.”

Toch haalt de rechter bij de ondervraging van Erik S. aan dat de ontvoerders ‘40.000 euro kregen voor de hele operatie, om te verdelen’. Maar op de vraag of geld een rol heeft gespeeld om hieraan mee te doen, antwoordt Erik: ,,Sinds 2006 speelt geld geen rol in mijn leven.” Het lijkt erop, hoewel tijdens de zitting niet letterlijk gezegd, dat hij doelt op het overlijden van zijn dochtertje.

Steggelen