Ontvoerde man (56) belde aan bij Priscilla: ‘Wanhoop stond in zijn ogen’

De man is in Delft uit een auto gezet door zijn ontvoerders, weer anderen dan de zes die afgelopen week zijn aangehouden. ,,Ik was een serie aan het kijken toen er rond 00.45 uur voortdurend werd aangebeld", vertelt Priscilla, die in de Van Assendelftstraat woont. ,,Heel de tijd ook. Tring, tring, tring. Ik keek uit het raam omdat ik ‘s nachts niet zomaar de deur open wil doen.”



Ze zag een man in een open bloesje, met ducttape rond zijn armen en hoofd. ,,Hij riep: ‘bel alsjeblieft de politie, ik ben ontvoerd!’ Ik vond het raar maar heb toch maar gebeld.” Ze liep naar beneden en zag de man inmiddels op de straat liggen. Priscilla mocht de man van de politie geen deken geven, om de sporen op zijn lichaam niet te wissen.



,,Hij viel gewoon neer omdat hij op was denk ik. De wanhoop stond in zijn ogen”, vult buurvrouw Erica aan. ,,Hij was blij dat hij geholpen werd, hij was dankbaar.”