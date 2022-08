Ontvoerde ex-vrouw uit auto bevrijd na lange achtervolging door Brabant, politie lost schoten

Met video Cultuurom­slag bij studenten­ver­e­ni­gin­gen: ‘Iedereen is er in ieder geval heel erg mee bezig’

De introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen, de KEI-week, is dit jaar weer als vanouds drukbezocht. Corona speelt het onderwijs en verenigingsleven voor het eerst in jaren helemaal geen parten. Sowieso lijkt er een nieuwe wind te waaien door de noordelijke stad. Want de veelbesproken studentenverenigingen zeggen druk te zijn met een cultuuromslag naar een veilige omgeving voor iedereen.

15 augustus