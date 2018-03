Ontuchtige opa uit Enschede hoeft cel niet in na 'kriebelen' kleindochter

Nieuw onderzoek kunstgras stelt bezorgde ouders niet gerust

17:09 Het nieuwe Amerikaanse onderzoek dat vaststelt dat er geen verband bestaat tussen kanker en kunstgraskorrels stelt de verontruste Nederlandse ouders van stichting 'Kom Van Dat Gras Af' geenszins gerust. Siulie Tan, een van die bezorgde ouders: ,,Dit is geen Eurekamoment voor ons. Integendeel. We moeten juist heel kritisch kijken naar elk onderzoek dat over dit onderwerp verschijnt.''