Ontsporing trein bij Weert kwam door aanrijding, geen gewonden onder honderden passagiers

UpdateTussen het Limburgse Weert en Haelen is in de nacht van zaterdag op zondag een intercity met aan boord 250 passagiers ontspoord. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat daar geen gewonden bij zijn gevallen. De oorzaak van de ontsporing was een aanrijding, aldus ProRail. Waarmee is nog onbekend.

Het voorste deel van de trein is ontspoord. Dat treinstel staat nog wel rechtop, wat ook te zien is op beelden van lokale media. De trein ontspoord door een aanrijding, meldt ProRail. Waarmee is nog niet bekend. Op de vraag of de aanrijding kwam doordat er bijvoorbeeld iets op het spoor is gelegd, wil de woordvoerder van de spoorbeheerder niet ingaan. ,,Het onderzoek loopt nog. We kunnen er nu nog geen uitspraken over doen.”

ProRail is inmiddels bezig met het weer op het spoor zetten van de trein, ook wel hersporen genoemd. ,,Dit proces verloopt volgens plan”, aldus de spoorbeheerder. Volgens ProRail is duidelijk dat de trein en het spoor beschadigd zijn geraakt. Hoe groot die schade precies is, wordt nog onderzocht. ,,Seinen en bovenleiding hoeven niet te worden gerepareerd.”

Volledig scherm Medewerkers van ProRail zijn druk bezig met het 'hersporen' van de trein. © ANP

Geen gewonden

Verschillende hulpdiensten gingen ter plaatse, zij meldden in eerste instantie dat zich 500 passagiers in de trein bevonden, maar dat bleek later een onnauwkeurige schatting, stelt ProRail. De hoofdconducteur heeft na de ontsporing een rondgang door de trein gemaakt en telde volgens een NS-woordvoerder zo’n 250 passagiers. De NS-medewerker constateerde ook dat niemand gewond was geraakt. Veel van de passagiers waren op hun weg terug van de kermis in Weert.

Volledig scherm Een dronefoto van een ontspoorde intercity tussen het Limburgse Weert en Haelen. De trein ontspoorde in de nacht van zaterdag op zondag met aan boord 250 passagiers. © ANP

Door de ontspoorde trein strandde ook de trein in de tegenovergestelde richting, meldt de NS. Aan boord van die trein zaten vijftien passagiers. Zij zijn per bus naar Eindhoven gebracht.

De NS verwacht dat er zondag tot 18.00 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Weert en Roermond vanwege de ontspoorde trein en rijdt volgens een aangepaste dienstregeling. Er rijden geen vervangende bussen, volgens de NS komt dat door ‘capaciteitsproblemen’.

Volledig scherm Hulpdiensten bij de ontspoorde trein. © Orange Media

Volledig scherm Hulpdiensten bij de ontspoorde trein. © Orange Media

