Ontsnapte tbs’er Luciano D. opgepakt op A12

De twee beruchte tbs’ers ontsnapten dinsdag 21 juni op spectaculaire wijze uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Ze kregen daarbij hulp van handlangers, die met een slijptol een gat in het hek van de kliniek maakten.

Luciano D. in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs dwang voor een gewapende overval. Hij ontsnapte al vaak en was de jongste op de Nationale Opsporingslijst. D. Amsterdam, 17 december 1997) is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen.

Sherwin W. is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden. Hij schoot in 2015 bij een roofoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai dood.