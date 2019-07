Ontsnapte kangoeroe in Epe verstopt zich in maisveld: ‘Hij ontsnapte al eens eerder’

Een ontsnapte kangoeroe levert de politie in Epe handen vol werk op. Het dier nam afgelopen nacht de benen bij een kinderboerderij en is nog niet gevangen.

Het dier ontsnapte bij kinderboerderij De Koperen Ezel. ,,Hij zat er gisteravond nog’’, vertelt Ard Westerink namens het kinderspeelparadijs.

De politie kreeg vanmorgen meerdere meldingen over de loslopende kangoeroe. ‘De tweevoeter is vliegensvlug en het is nog niet gelukt om deze te vangen’, meldde de politie Epe op Facebook. De politie probeert het dier, dat momenteel losloopt in de omgeving van de N309 bij Epe, te vangen.

De kangoeroe heeft zich vanmorgen ook schuilgehouden in een maisveld, in de buurt van de Zuukerenkweg. ,,Het is natuurlijk heel lastig om hem in het maisveld te pakken te krijgen. Wij rijden rond om het dier te spotten als hij naar buiten komt,’’ vervolgt Westerink.

Verdoving

De beheerder laat weten dat de kangoeroe met een geweer moet worden verdoofd. ,,Als wij de kangoeroe tegenkomen dan moet je het dier ook nog op een goede plek kunnen verdoven.’’ Een verdovingsschot wordt dus niet bij een drukke weg gelost.

De spoorloze kangoeroe nam al eens eerder de benen. ,,Toen hadden wij hem na een uurtje al gevangen’’, aldus Westerink. Net als de vorige keer sprong het dier over een hoog hek de vrijheid tegemoet. Westerink: ,,Ik heb van kenners gehoord dat het mogelijk is voor een kangoeroe om vanuit stilstand over een metershoog hek te springen, maar dat komt amper voor.’’ De kinderboerderij zint op maatregelen om een derde ontsnapping te voorkomen.

Quarantaine