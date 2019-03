Ontsnapte gevangene PI Vught opgepakt in Oss

Halve marathon Harderwijk eindigt in drama: lopers verkeerde kant op

8:18 De 39ste editie van de halve marathon van Harderwijk begon als een hardloopfeest, maar eindigde gisteren in een groot debacle. De eerste vijftig wedstrijdatleten op de 10 en 21 kilometer, werden na zes kilometer de verkeerde kant opgestuurd. Voordat ook maar iemand het in de gaten had, veranderde de wedstrijd in een chaos.