Ontmaskerd! Hacken van geheime chatdienst mokerslag voor onderwereld

Het is zondag 5 april 2020, iets voor half zes in de avond als Mohamed terugkomt van een middag Scheveningen. Hij rijdt met zijn grijze Audi A3 richting zijn woning aan de Zonneoord in Den Haag. Uit een steeg ziet hij een sportieve motor komen, met daarop twee mannen. Als hij de bijrijder aankijkt, ziet hij dat die schrikt, waarop de motor hard wegrijdt. Als Mohamed iets verderop zijn auto parkeert, duikt opeens diezelfde bijrijder op. In zijn rechterhand draagt de man een vuurwapen en Mohamed ziet dat hij het wapen klaarmaakt om te schieten. ,,Doe normaal joh, gek’’, roept Mohamed. Dan klinken er knallen en wordt Mohamed in zijn been geraakt. De schutter rent terug naar de motor, springt weer achterop en het duo rijdt hard weg.