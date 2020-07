Ontdekking bij onderzoek Brabantse broers (29 en 31): ernstig verloop corona-infectie door gendefect

Het verhaal van de gebroerders Konings was een van de schrijnendste episodes tijdens de eerste coronagolf die door Nederland trok. Guus (29) en Bram (toen 31) kwamen allebei op de intensive care terecht, moesten aan de beademing en werden in een kunstmatige slaap gehouden. Waar Bram uiteindelijk begon te herstellen, overleefde Guus de infectie niet. De impact was enorm. Voor de familie, natuurlijk, maar ook in het dorp. Want hoe kon het dat het coronavirus vooral ouderen trof, maar bij twee jonge en tot dan toe gezonde broers zo enorm kon toeslaan?