Ontdek met een dna-zelftest waar je voorouders vandaan kwamen

Er was eens een overgrootmoeder uit België. Dat is alles, onder mijn voorouders bevindt zich maar één luttel gevalletje buitenlands bloed. Voor zover mij verteld is althans. Voor hetzelfde geld zit er in het bladerdak van mijn stamboom toch een verdwaalde Ghanees, Wit-Rus of andere exoot verstopt. Voorheen had ik me door gemeentearchieven en bevolkingsregisters moeten worstelen om mijn herkomst in kaart te brengen. Tegenwoordig is er een dna-zelftest. Aanbieders genoeg. Ik bestel een zelftest bij de drie grootste op herkomstvlak: MyHeritage, Ancestry en 23andMe.