Onstuimig herfstweer op komst! Met dank aan orkanen Maria en Lee

Geniet nog maar even van het zonnetje, want onstuimig herfstweer is in aantocht. Dat is het gevolg van de restanten van de orkanen Maria en Lee. De twee orkanen maken geleidelijk koers richting het noordoosten en komen in afgezwakte vorm bij ons uit.

Ten zuiden van IJsland smelten de twee orkanen binnenkort samen met een grote depressie, waarna deze koers zet naar West-Europa. Halverwege het weekend komt de depressie aan in Nederland, met onstuimig weer tot gevolg. Vooral aan zee kan het zaterdagavond al hard gaan waaien. Hoewel het hier gaat om de restanten van twee flinke orkanen, is het herfstweer niet onstuimiger dan anders.

Hoop dat het nazomerse weer tóch nog even blijft hangen, is er eigenlijk niet. ,,De koers kan nog wel wijzigen, maar dan wordt het vooral heviger. Het lijkt er echt op dat depressie het op West-Europa heeft gemunt. Ontwijken gaan ze ons niet'', verteld Wilfred Janssen van Weerplaza.

Afgezwakte orkanen

Hoe komt het dat Maria en Lee ons wel bereiken, maar in zo'n afgezwakte vorm? ,,De belangrijkste voeding voor een orkaan is warm zeewater'', legt Janssen uit. ,,En waar wij zitten is het zeewater lang niet warm genoeg. Ook staat er op grote hoogte meer wind, dus valt de orkaan uit elkaar. De orkaan gaat dan over in een reguliere depressie zoals wij ze hier kennen. Daar haalt hij dan zijn energie vandaan. Het wordt een normaal lagedrukgebied.''

De depressie neemt een hoop water met zich mee, omdat er om ex-orkanen veel warme luchtmassa hangt met daarin veel water. Het wordt dus nat, maar niet koud. Dit weekend krijgen we temperaturen van zo'n 15 of 16 graden. De depressie zal zo'n dag of twee duren, en maakt de weg vrij richting West-Europa. Het gevolg is dat we waarschijnlijk meer wisselvallig perioden krijgen.

100ste warme dag!

Nu nog even genieten van het lekkere weer dus, zeker gezien het feit dat we vandaag de 100ste landelijke warme dag hebben. In De Bilt werd het vandaag 20 graden. ,,Dat is best wel bijzonder want normaal hebben we maar zo'n 85 warmweerdagen per jaar. Dat is goed nieuws voor wie van warme dagen houdt, maar aan de andere kant zijn de warme dagen natuurlijk ook te linken aan de opwarming van de aarde. Bijna alle jaren met meer dan 100 warme dagen waren te vinden in de laatste 18 jaar.''

