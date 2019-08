Onrust en verbazing bij medewerkers Hudson's Bay, kritiek op stilzwijgen directie

Hudson’s Bay voert momenteel gesprekken met de aandeelhouders, aldus een woordvoerster. Tot het moment dat daar een uitkomst van is, zal er volgens haar niet inhoudelijk worden gereageerd. Het Financieele Dagblad bracht eerder documenten naar buiten waaruit een vertrek eind 2019 zou blijken.

Verbazing

,,Gaan onze winkels dicht? Echt waar? Goh, daar is me echt niets van bekend.’’ Een van de medewerkers van het Bredase filiaal van Hudson’s Bay kijkt verbaasd, wanneer ze te horen krijgt dat de werknemers op 31 december van dit jaar worden ontslagen.

Een leidinggevende van het Bredase filiaal kan ook niet uitweiden: ,,Geen commentaar. Dit regelen we centraal. En nu moet ik terug, om mijn teams te informeren.’’

‘We wachten af’

In de vestiging in Amsterdam is het vanochtend net zo rustig als altijd – voor de kassa’s staat slechts een handjevol toeristen. ,,We hebben officieel niets gehoord,” aldus een jonge verkoper die niet met naam genoemd wil worden. ,,Ik probeer het nieuws te negeren, want je wordt er natuurlijk niet blij van. Ik maak me er maar niet druk om en zie wel wat er gebeurt.”

Een verkoopster van een ook in het filiaal gevestigde parfumerie reageert gelaten. ,,We hebben al vaker gehoord dat het hier dichtgaat. Dat bleek telkens niet te kloppen. Ik weet niet wat ik moet geloven. We wachten wel af.”

‘Waarom naar Hudson's Bay?’

Het naderende vertrek van Hudson’s Bay is geen verrassing voor retail- en merkendeskundige Paul Moers. Volgens hem heeft de warenhuisketen geen moeite gedaan om het merk Hudson’s Bay in Nederland neer te zetten.

,,Waarom moesten we naar Hudson’s Bay? Het bedrijf heeft dat nooit duidelijk gemaakt. We weten bijvoorbeeld allemaal waarom we naar de Ikea gaan. Maar Hudson’s Bay heeft geen moeite genomen om het merk in Nederland neer te zetten. Dat is een enorme misser geweest.”

Volgens Moers heeft het warenhuis in de beginfase ook niks extra’s gedaan om mensen naar de winkels te trekken. ,,In Canada heb ik in de Hudson’s Bay aanbiedingen van kwaliteitsspul gezien tegen goede prijzen. Dan lok je mensen wel mee naar binnen. Maar dat is hier niet gebeurd. Ook heeft Hudson’s Bay geen icoon, zoals bijvoorbeeld de tompouce of worst bij de HEMA.”

Puinhoop

Ook in de contacten met de klanten heeft het bedrijf volgens Moers steken laten vallen. “Op social media kregen mensen met vragen het verzoek om in het Frans of Engels te reageren. Dat is toch te triest voor woorden. Ook de service in de winkels liet te wensen over. Zo’n 40 procent van het personeel was bevlogen en fanatiek, maar het andere deel maakte er een puinhoop van.”

Hudson’s Bay had in de ogen van Moers zeker en de Bijenkorf aan. Er is veel geld geïnvesteerd, maar ze hebben fout op fout gestapeld. Het is doodzonde, want dit slaat weer een enorm gat in de winkelstraten. Zulke grote panden krijg je niet makkelijk meer gevuld.”

Houding

De bonden zijn afgelopen week op de hoogte gesteld van het nieuws, zo laten ze weten. Hudson’s Bay wil dat niet bevestigen. Volgens bestuurder Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen is vertrek van Hudson’s Bay nauwelijks een verrassing, maar wel een bitter einde voor de ruim 1400 medewerkers.

Twerda is niet te spreken over de houding van Hudson’s Bay in de communicatie naar het personeel. ,,Het verhaal ligt op straat, Het Financieele Dagblad heeft het gebracht en ze reageren niet. Het personeel hoort op de hoogte gesteld te worden.”

Casteleijn van De Unie noemt de klap voor het personeel “enorm wrang”. Hij wijst er daarbij op dat er ook oud-medewerkers van V&D bij zitten, die nu voor de tweede keer in korte tijd ontslagen worden. ,,Dat is heel zuur”, aldus Casteleijn die wel een voorschot neemt op een goed sociaal plan.

Problemen

Bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor zijn 1424 medewerkers in dienst, waarvoor een afvloeiingsregeling in de maak is. Het gaat daarbij om vaste en tijdelijke medewerkers en de ontslagdatum is 31 december 2019.

Het gaat al lange tijd niet goed met Hudson’s Bay in Nederland. Bij het bedrijf werd in juni een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson’s Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten. De warenhuisketen opende in 2017 de eerste winkels in Nederland. De keten trok onder meer in verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D zaten.