Onrust bij priklocatie AFAS Live, GGD: demonstranten weggeleid door politie

Bij een priklocatie in Amsterdam-Zuidoost is vandaag korte tijd onrust ontstaan nadat verschillende mensen aangeven dat zij werden lastiggevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD in Amsterdam, die stelt dat coronademonstranten door agenten zijn weggeleid.

De politie kan het verhaal niet bevestigen, maar roept slachtoffers op om melding te doen als hen iets is overkomen. Even verderop vond een drukbezochte vredesmars tegen de coronamaatregelen plaats, The World Wide Rally for Freedom, die volgens de politie gemoedelijk en zonder problemen verliep.

‘Dit kan toch niet’

Het vermeende incident gebeurde bij concertzaal AFAS Live, dat sinds maandag in gebruik is genomen als vaccinatielocatie. Volgens een ooggetuige werden meerdere mensen die voor een vaccinatie kwamen ‘bedreigd en geïntimideerd’ door een groepje onbekenden. Ze zouden onder meer naast hun auto’s hebben geplast en zouden vervolgens ook de doorgang hebben belemmerd. ,,Dit kan toch niet”, twittert een vrouw verontwaardigd.

GGD-Amsterdam bevestigt de onrustige situatie voor de deur, op basis van gesprekken met aanwezige medewerkers. ,,Het klopt dat er vanochtend iets aan de hand was”, zegt een woordvoerder. ,,Verschillende mensen die stonden te wachten op hun vaccinatie, geven aan te zijn lastiggevallen. Dat is natuurlijk heel vervelend. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich komen vaccineren. En als dat gebeurt, moet dat op een rustige en veilige manier.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Demonstratie

Aanwezige agenten zouden volgens de GGD de demonstranten hebben weggeleid, waarna de situatie snel in de kiem werd gesmoord. ,,Bij de AFAS Live lopen doorgaans beveiligers rond. Zij zullen ongetwijfeld ook hebben opgetreden”, zegt de woordvoerder. De Amsterdamse politie is vooralsnog niet op de hoogte van het incident.

,,Het klopt dat er even verderop een demonstratie gaande was, maar dat wij hier zouden hebben opgetreden, kan ik niet bevestigen. Dat betekent overigens niet dat het niet gebeurd is. We nemen het verhaal van de GGD serieus en roepen mensen op om melding te doen bij de politie. Het gedrag dat wij teruglezen op sociale media, kan echt niet door de beugel.”

Gemoedelijke sfeer

In AFAS Live worden sinds maandag 700 prikken per dag gezet. Op steenworpafstand van de concertzaal kwamen vanochtend volgens het Parool enkele duizenden demonstranten bij elkaar om een vredesmars te lopen uit protest tegen de coronamaatregelen. De sfeer was gemoedelijk. Betogers hadden de inmiddels bekende gele paraplu’s bij zich, en ook vlaggen en spandoeken. Ze liepen van het Arenapark via de Flierbosdreef en het Anton de Komplein naar de Amsterdamse Poort om weer terug te komen op het Arenapark. Daar werd afgesloten met een ‘wereldwijde meditatie’.

Deelnemers van de vredesmars, die de coronamaatregelen, lockdowns en vaccinatiepaspoorten een inperking van hun vrijheid vinden, reageren verbaasd op de gemelde onrust rondom de AFAS Live. ,,Dit slaat echt nergens op. Ik ben daar geweest en de sfeer was gewoon heel normaal en gemoedelijk”, twittert een van de aanwezigen.

Reactie gemeente

De gemeente Amsterdam laat weten het incident niet te kennen. ,,Als dit is gebeurd, dan is het betreurenswaardig en individueel gedrag dat echt niet door de beugel kan.” Rond 14.00 uur riep de gemeente op niet meer naar het Arena Park te komen. Het was toen te druk bij de demonstratie, aldus de gemeente via Twitter. Een soortgelijke mars vond zaterdag ook plaats in veel andere landen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.