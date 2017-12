Online-kalkoen deze kerst grote hit

Dat de webwinkel-kalkoen (online besteld, thuis afgeleverd) een van dé kersttrends van dit jaar is, hoef je ondernemer/pionier Jan Boers niet te vertellen. Hij heeft zijn koeriers met wagens vol gevulde kalkoen de afgelopen dagen zo’n beetje naar alle hoeken en gaten van Nederland en België gestuurd. ,,Van Texel tot Veurne in West-Vlaanderen aan toe.’’

Omdat alle klanten de diepgevroren kalkoenen het liefst nét voor 25 december in huis willen hebben, is het een enorme ‘piek-business’. ,,We hebben bijna alle kalkoenen op 22 december en 23 december af moeten leveren. Dus ja, het waren lange dagen. Ik stond vóór zes uur op en lag pas om twee uur ’s nachts in bed.’’ Pas vandaag zit Boers werk erop. ,,Ik heb vanochtend nog een paar naleveringen gedaan en heb daarna zelf nog snel wat kerstcadeaus voor familie gekocht.’’

Boers is ooit vier jaar geleden begonnen met de verkoop van de in Engeland beroemde ‘Copas-kalkoenen’: klanten krijgen ze diepgevroren thuis en hoeven ze nog alleen maar in de oven te schuiven. Een ‘fluitje van een cent’, volgens hem, want alles wordt meegeleverd, zelfs de oventhermometer om de gaarheid van het vlees te controleren.

Quote In Engeland houdt iedereen de traditie van turkey met Christmas in ere Jan Boers, ondernemer

Boers: ,,Ik heb zelf een tijd in Engeland gewoond en ben echt onder de indruk geraakt van die traditie van turkey met Christmas. Iedereen houdt die traditie in ere, ook de jongeren. Toen ik hier vier jaar geleden met mijn broer met de onlinewinkel in kalkoen begon, heb ik wel gekscherend gezegd: ik ga Nederland van het gourmetten af helpen. Want, natuurlijk, het is hartstikke gezellig, dat klooien met zo’n pannetje maar zo’n prachtig stuk vlees op tafel is wel wat indrukwekkender.’’

Dat zijn initiatief niet onopgemerkt is gebleven, merkt Boers niet alleen aan het stijgend aantal klanten, maar ook aan de groeiende hoeveelheid copycats. ,,Ik zie inmiddels ook andere ondernemers die ons toch een beetje proberen na te doen – tot en met de meegeleverde thermometer toe. Op zich prima, mits ze maar goede kwaliteit leveren. Doen ze dat niet, dan kicken de klanten af en dat is erg jammer. Want we willen nu juist meer mensen aan de kalkoen krijgen.’’