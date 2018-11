Ongelukken in beide richtingen op A58: weg in beide richtingen dicht

Het eerste ongeluk gebeurde ter hoogte van Moergestel. Daarbij reed een vrachtwagen achterop zijn voorganger, ook een vrachtwagen. De cabine van de achterste vrachtwagen deukte daarbij vrijwel volledig in elkaar. De chauffeur zat bijna een uur bekneld voor de brandweer hem eruit kon bevrijden. Hij was niet bij kennis en is kort op de snelweg behandeld door een trauma-arts. Daarna hebben hulpdiensten hem over de vangrails getild, in een ambulance richting Tilburg. Daar wordt hij verder behandeld in het ETZ.



In de kijkersfile op de andere rijbaan gebeurde niet veel later een tweede ongeluk. Dat gebeurde ter hoogte van Oirschot. Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken, en mogelijk ook een personenauto. Ook hier is de schade aanzienlijk, maar of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend.