Ongeluk of wanhoopsdaad? Stel dat uit huis wordt gezet, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Bert en Ernie nu boegbeel­den voor homo's: 'Dit is zó belangrijk'

19:41 Ze zijn al 45 jaar samen, maar pas sinds gisteren is de geest uit de fles: Bert en Ernie zijn wél een stel. Volgens scenarioschrijver Marc Salzman tenminste, want in de jarenlange discussie ontkenden de producenten tot nu toe vooral. De onthulling betekent veel voor de homo-emancipatie: ,,Dit is zó belangrijk."