Ongelooflijk: Vandaag wordt het 26 graden!

Dankzij de 26 graden sneuvelt er vandaag een dagrecord: het is de warmste 16 oktober sinds we zijn begonnen met het meten van de temperatuur in Nederland. Bijzonder, aldus weerman Michiel Severin van Weerplaza: ,,Het is maar twee keer eerder gebeurd dat het zo warm werd. Het datumrecord is 24,2 graden en is gevestigd in Maastricht. Het staat al sinds 1949, dat is 68 jaar!''