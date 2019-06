Ongeloof bij leerlingen na gestolen examens: ‘Zit Frans Bauer soms in de bosjes?’

De leerlingen van 6 vwo van het Rythovius College in het Brabantse Eersel balen als een stekker. Al hun plannen voor vakantie en werk vallen in duigen vanwege een gestolen postzak met daarin hun examens wiskunde A en geschiedenis.

‘Gijs, dat zijn geen grappen!’ ‘Gijs, flikker nou toch op!’ Arme Gijs ter Heers. Hij kreeg toevallig als eerste een telefoontje van de leiding van het Rythovius College. Met een nare boodschap: jullie moeten twee examens opnieuw doen. Gijs (17) belde onmiddellijk zijn klasgenoten. Maar die dachten dat hij een flauwe grap maakte. ,,Ik lag nog te slapen toen Gijs belde", zegt Femke Janssen. Het duurde even voor de werkelijkheid tot haar doordrong: niet geslaagd. Althans, nog niet. Want de leerlingen kunnen over twee weken opnieuw aan de bak. Maar de affaire heeft wel grote gevolgen.

Strand

Zo stond Nina Vlems (17) uit Luyksgestel op het punt om met haar vriend het vliegtuig naar het Spaanse Valencia te pakken voor een welverdiende vakantie. Die heeft ze afgezegd. In plaats van aan het Spaans strand zit ze de komende weken thuis te blokken. Sebas Kleeman (17) hoorde het bericht van zijn vader. ,,Ik was aan het werk toen mijn vader een belletje kreeg. Slecht nieuws, zei hij. Ik dacht dat ik harder moest werken, maar het was nog erger. Ik dacht: dat zal toch niet waar zijn? Ik dacht: dat moet een grap zijn. Ik keek al of Frans Bauer ergens in de bosjes lag. Nu moet ik een week werk afzeggen om te gaan leren.”

Sebas is boos op Post.nl. ,,Ik heb ze meerdere tweets gestuurd, maar daar doen ze niet veel mee, denk ik. Ik schreef: bedankt dat jullie dit zijn kwijtgeraakt, nu kan ik weken niet werken en niet op vakantie. Ik dacht, misschien zit er nog iets van schadevergoeding in. Maar nee. Als je iets aangetekend verstuurd, dan zou je toch denken dat het ook aankomt.”

Extra zuur is dat Sebas geschiedenis moet overdoen. ,,Dat is voor mij een van de moeilijkere vakken. Dat is heel veel leren en die kennis moet ik nu opnieuw opdoen. Jammer dat je daar zoveel tijd in moet steken terwijl je daar helemaal geen zin meer in hebt.”

Verjaardag

Voor Emilia Vacchi kon de timing niet beroerder. Zij vierde gisteren haar achttiende verjaardag, maar erg feestelijk voelde zij zich niet. Zij moet zowel wiskunde A als geschiedenis doen. ,,Ik zou fulltime gaan werken om de zomervakantie te betalen. Maar dat gaat nu helaas niet. Ik stop met werken om te kunnen leren. Ik moet heel veel doen aan geschiedenis. Wiskunde zal ik vooral moeten herhalen.”

Joep de Haas (18) gaat internationale business studeren in Tilburg. Als hij voor de nieuwe examens zou zakken, mag hij een derde ‘her’ doen. Maar dat valt dan wel in zijn introductietijd en die wil hij niet missen.

Leerlingen en ouders gingen gisteravond naar school voor uitleg van rector Marleen van den Hurk over de komende procedure. Er is nog één sprankje hoop, zegt ze: ,,Als de postzak wordt gevonden met alle verzegelde enveloppen erin zijn de examens misschien toch geldig.” Ze rekent er maar niet op.