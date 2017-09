Onenigheid bonden over acties bij KLM

Collega-bond FNV Cabine liet weten verrast te zijn door de aankondiging.

VNC zegt genoeg te hebben van de voortdurende 'schijnbewegingen' van KLM over de cabinebezetting op sommige lange vluchten.

Het bedrijf besloot vorig jaar, zeer tegen de zin van de bonden, bij vier op de tien vluchten naar verre bestemmingen een steward of stewardess minder in te zetten om kosten te besparen. De bonden voerden toen ook al actie. Daarop werd afgesproken dat de maatregel zou worden teruggedraaid, mits de bonden mee zouden werken aan alternatieven om de productiviteit te verhogen. In dat overleg kwam KLM onlangs met een eindbod, dat door VNC is afgewezen.

Achterban

FNV Cabine is nog bezig zijn achterban te informeren over het eindbod van KLM. De leden kunnen daar van 13 tot en met 17 september hun oordeel over geven. De vakbond geeft daarbij een neutraal advies. Zij vindt het niet gepast om op te roepen tot acties, voordat de uitslag van de ledenraadpleging bekend is.