Onderzoeksteam MH17 vraagt info over Buk-foto

De foto is verkregen van een anonieme zender. Het onderzoeksteam zegt dat de opname vermoedelijk is genomen op 17 juli 2014, in de stad Maakeevka in Oekraïne. Op die dag werd de MH17 neergehaald boven Oost-Oekraïne. De Boeing 777 met 298 mensen aan boord - vooral Nederlanders - vloog toen boven oorlogsgebied.

Op de foto is te zien dat de raket rondgereden wordt door een mobiele lanceerinstallatie. Ook is nog een ander voertuig te zien. De onderzoekers verzoeken mensen die meer informatie hebben over de voertuigen of de locatie om contact met ze op te nemen. Dat kan via de website van de politie.