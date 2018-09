Onderzoeksraad bekijkt instorten parkeergarage Wormerveer

Onthoofd hondje zonder voorpoten in park blijkt konijn

11:22 Het onthoofde hondje zonder voorpoten dat gisteren gevonden werd in een park in Treebeek, gemeente Brunssum, blijkt een uit de kluiten gewassen konijn te zijn. Het dier is volgens de politie mogelijk gegrepen door een vos of een marter en vervolgens aangevreten.