Onderzoek weerlegt mythe van ontbreken Joodse weerstand in oorlog: ‘Verzet kwam gelijk op gang’

Marengo-verdachte Mohamed el A. wil stichting oprichten ‘om ogen van jongeren te openen’

Een verdachte uit het liquidatieproces Marengo is van plan om een ‘ex-Marengo-stichting’ op te zetten ‘om de ogen van jongeren te openen’. ,,De voordelen van criminaliteit wegen in geen enkel opzicht op tegen de nadelen”, zegt Marengo-verdachte Mohamed el A. daarover in een verklaring bij de recherche.

11 april