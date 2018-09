Onderzoek: verkeer rond scholen is onveilig

Uit het onderzoek onder bijna duizend scholen blijkt dat negen op de tien (88 procent) grote verkeersproblemen ervaren in de directe omgeving. Naast aanrijdingen gaat het om zaken als foutparkeren, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties. Vooral bij stadsscholen is de problematiek groot.



Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) schrikt van de cijfers en noemt het aantal ongevallen 'echt te veel'. ,,Wij hebben verkeersveiligheid als prioriteit, dus ik wil er echt naar streven dit aantal naar beneden te krijgen", aldus Van Nieuwenhuizen. ,,Het lijkt me alle hens aan dek voor gemeenteraden en wethouders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik denk ook dat ouders het goede voorbeeld moeten geven. Ga toch alsjeblieft niet met de auto je kind naar school brengen. Pak zelf ook die fiets, doe het op een veilige manier."