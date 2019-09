Onderzoek toont aan: Regionale 112-meldkamers zeer kwetsbaar

De zestien regionale meldkamers, die gekoppeld zijn aan de 112-centrale van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen, werken verre van optimaal. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom . De conclusies liegen er niet om: meldkamers zijn onderbezet, werken met verouderde technische middelen en hebben bij een calamiteit niet de mogelijkheid om elkaars taken volledig over te nemen. Het afhandelen van noodmeldingen kan daardoor vertraging oplopen. ,,Dit is risicovol.”

De regionale meldkamers zijn voor mensen in nood meestal het eerste contact met hulpdiensten. Maar dat lukt lang niet altijd op de gewenste manier, aldus de onderzoekers. De Inspectie en het Agentschap concludeerden in 2015 al dat de regionale meldkamers en de landelijke centrale in Driebergen kwetsbaar waren. Vier jaar later heeft alleen de landelijke 112-centrale risico’s geïnventariseerd en maatregelen genomen om de continuïteit ten aanzien van personeel, techniek en locatie te verbeteren. Regionale meldkamers hebben knelpunten op deze terreinen nauwelijks opgepakt. Zij zien, aldus de onderzoekers, de urgentie niet om de continuïteit veilig te stellen.

Alle onderzochte meldkamers, ook de landelijke 112-centrale, die tegen hetl icht werden gehouden kampen met een krappe personele bezetting. ,,Daardoor is het zeer moeilijk en lukt het niet altijd om de minimale gewenste bezetting te halen. Als gevolg van de krappe bezetting wordt een enorme wissel getrokken op de aanwezige werknemers, met alle risico’s van dien”, staat in de onderzoeksresultaten. Meldkamers kunnen elkaars taken slechts gedeeltelijk overnemen als een van hen door een calamiteit wordt getroffen. Dat betekent dat de afhandeling van een noodmelding soms zeer lastig is en vertraging oploopt.

Techniek

Technisch gezien staan de meeste onderzochte regionale meldkamers stil. Hun ICT (zoals computers, netwerk en telecommunicatiemiddelen, red.) is verouderd en innovatie is niet of nauwelijks aan de orde. ,,Er wordt gewacht met vernieuwen van apparatuur tot diverse meldkamers zijn samengevoegd. Die samenvoeging - tot uiteindelijk tien meldkamers- is vertraagd. Het beheer van de ICT is zeer divers georganiseerd.”

Volgens de inspectie en het Agentschap Telecom loopt er al jaren een een traject om de meldkamerorganisatie te hervormen. Doel: snellere en efficiëntere hulp aan burgers in nood. ,,Maar tot op heden hebben de ontwikkelingen nog niet tot voldoende verbeteringen geleid. Het draagvlak voor de hervorming groot is, maar dat deze ambitieus, complex en van veel zaken afhankelijk is. Dit is risicovol.”