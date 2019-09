Onderzoek rond tramschutter Gökmen Tanis zo goed als klaar

Tanis wordt er van verdacht op 18 maart op het 24 Oktoberplein in Utrecht vier mensen te hebben gedood. Tanis is zelf niet bij de zitting aanwezig. Hij wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan centrum. Daar wordt onder meer vastgesteld of Tanis een geestesstoornis heeft.



Tijdens de zitting ging de officier van Justitie kort in op de stand van het onderzoek. ,,Dat is in een afrondende fase. De route die de verdachte heeft afgelegd voor en na de schietpartij is op basis cvab camerabeelden vrijwel helemaal gereconstrueerd.’' Ook zijn er getuigenverklaringen verzameld, waaronder die van het personeel van de gevangenis waar Tanis kort voor de aanslag nog vastzat.