Onderzoek: 'Risico's bij jaarwisseling zijn onaanvaardbaar groot'

Man uit zijn plaat omdat ambulance zijn weg blokkeert, patiënt overleden

19:53 "Hier hebben we geen goed woord voor over." De politie is verbijsterd door het gedrag van een automobilist tijdens een reanimatie op straat gisteren in Roosendaal. De man was boos dat de ambulance de straat blokkeerde en begon te schreeuwen dat hij erlangs wilde.