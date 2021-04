Onderzoek: Psychische nood onder internationale studenten momenteel torenhoog

De moeizame situatie van internationale studenten komt naar voren in een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en ESN The Netherlands. De organisaties vinden dat deze groep niet langer ‘het ondergeschoven kind’ van het hoger onderwijs mag zijn.

Heel erg schrikken

ISO-voorzitter Dahran Çoban: ,,We schrikken heel erg van de ingevulde antwoorden. Veel internationale studenten zitten op het randje van de afgrond. Ze hebben behoefte aan hulp en krijgen die onvoldoende vanuit hun studie. We moeten daar nog vóór de zomer verandering in brengen.”

Ook wijzen internationale studenten op problemen met mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren beheersen. Hierdoor lopen ze interactie met Nederlandse studenten en baanmogelijkheden mis. Momenteel is een kwart van de studenten (heel) ontevreden over hun sociale leven. Slechts 18 procent is tevreden over de hoeveelheid beschikbare parttime studiebanen.