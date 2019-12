Onderzoek op zee wijst niet op grote sterfte door puls

Bij de pulstechniek wordt platvis van de zeebodem opgeschrikt door elektrische stroom. De puls is nog even een alternatief voor de ouderwetse methode waarbij kettingen over de bodem getrokken worden. Doordat de pulselektroden veel lichter zijn de kettingen besparen de vissers veel brandstof. Bovendien wordt de zeebodem veel minder beroerd en is er minder ongewenste bijvangst.

Tegenstanders van het elektrisch vistuig zeggen al jaren dat de pulsvisserij de zeebodem in een kerkhof verandert. Het ministerie van LNV vroeg Wageningen Marine Research dit te onderzoeken. Er is in Nederland en België al eerder naar de effecten van elektrisch vissen gekeken, maar dat gebeurde in het laboratorium. De wetenschappers wilden kijken of ook op zee onderzoek uitgevoerd kan worden. Bij het onderzoek werden vertegenwoordigers van de Nederlandse kleinschalige visserij, die grote zorgen hebben over de puls, betrokken.

In het spoor van twee pulskotters werd voor de Hollandse kust de sterfte van platvis en krabben bekeken. De conclusie: 90 tot 100 procent is nog in leven nadat een pulsnet is gepasseerd. Volgens onderzoeker Edward Schram mogen uit dit verkennende onderzoek nog geen definitieve conclusie worden getrokken. Maar de eerste bevindingen wijzen niet in de richting van dood en verderf door de puls. De verwachting is dat volgend jaar een breder opgezet onderzoek wordt uitgevoerd naar de directe sterfte van zeeleven door de pulsvisserij.