Onderzoek naar sluiting Ter Apel: ‘Willen kunnen beslissen zodra het scenario zich voordoet’

Hij bevestigt eerdere berichtgeving over het onderzoek door RTL Nieuws . ,,Wij hebben liever geen tijdelijke sluiting van het aanmeldcentrum maar willen kunnen beslissen zodra het scenario zich voordoet’’, zegt woordvoerder Hans Coenraads. Om te kunnen beslissen als de risico's daar aanleiding toe geven, moeten de Veiligheidsregio Groningen en haar voorzitter - de burgemeester - weten wat de mogelijkheden zijn en dat vergt onderzoek. ,,Dat is maandag besproken in de Veiligheidsregio en dinsdag heeft de burgemeester het doorgesproken met de staatssecretaris (Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid, red.) en voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.’’

Aanleiding is de situatie bij het aanmeldcentrum. Dat is overvol waardoor vluchtelingen buiten moeten slapen en steeds vaker voor het hek. ,,Deze situatie vormt een risico voor de gezondheid van de mensen en hun sociale veiligheid ’’, zegt Coenraads. De burgemeester moet dergelijke risico’s voorkomen. De Veiligheidsregio overwoog in maart al om het aanmeldcentrum tijdelijk te sluiten maar de aanleiding was toen een andere, vervolgt de zegsman. ,,Veel vluchtelingen overnachtten in paviljoententen. De GGD was destijds uiterst kritisch over de hygiëne.’’