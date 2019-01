Onderzoek naar illegale adopties rijt oude wonden open in Tuitjenhorn

In de woonkamer hangt een foto van een gelukkig gezin. Piet en Greet Blankendaal uit Tuitjenhorn poseren met hun adoptiekinderen Marco (1980), Alex (1982) en Wilma (1983) en de kleinkinderen. Afgelopen zomer vierden ze hun vijftigjarig huwelijksjubileum.



Dat gezinsgeluk was niet vanzelfsprekend. Ze hebben hun kinderen uit Brazilië moeten halen. ,,De vlaggen hingen uit als we terugkwamen’’, vertelt Piet Blankendaal (75), eigenaar van een koelvriesbedrijf en dierenpark.



Begin jaren 80 wordt het kleine dorp in de kop van Noord-Holland in korte tijd opvallend veel Braziliaanse baby’s rijker. Zelfs een Braziliaanse televisieploeg komt naar Tuitjenhorn, waar kinderloze echtparen elkaar ‘besmetten’ met het adoptievirus. Blankendaal: ,,Andere stellen vroegen ons advies.’’



Zo werkt dat in een dorp (3500 inwoners) waar het leven nog overzichtelijk is en de tam-tam zijn werk doet. Een dorp van ‘ons kent ons’, waar het openbare leven zich concentreert rond de winkels in de Dorpsstraat en het kerkgebouw van de parochie Heilige Jacobus de Meerdere de blikvanger is.