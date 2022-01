Onderzoek naar herkomst Nederlandse coronahamsters in Hongkong

Afgelopen weekend bleek de eigenaresse van een dierenwinkel in de Chinese stad besmet met de deltavariant van het coronavirus. Terwijl Hongkong eigenlijk al maanden geen last meer had van deltabesmettingen.



Nadat bij de bewuste knaagdierwinkel vervolgens 11 dieren positief testten op corona, rees het vermoeden dat uit Nederland geïmporteerde hamsters verantwoordelijk waren. De twee ladingen Hollandse hamsters werden op 22 december en 7 januari vanuit Nederland vervoerd, bevestigt het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan deze site.

,,Maar het is nog niet duidelijk of de hamsters de besmetting in Nederland hebben opgelopen, tijdens het vervoer of in Hongkong”, aldus het LNV. De Voedsel- en Warenautoriteit zal nagaan waar de hamsters vandaan komen. Volgens Chinese media waren de twee hamsterladingen van hetzelfde Nederlandse bedrijf.

RIVM

Het ministerie zegt de berichten over de hamsters te hebben gelezen en in nauw contact te staan met de autoriteiten in Hongkong. ,,Daarbij is ook het RIVM betrokken.” Het is bekend dat sommige huisdieren, zoals katten, fretten en ook hamsters, corona kunnen oplopen. ,,Het lijkt maar erg weinig voor te komen dat dieren ook mensen besmetten”, meldt het LNV.

Volledig scherm Meerdere eigenaren hebben hun hamster uit voorzorg ingeleverd bij de overheid voor ruiming. © AP

Photoshop

Sinds het nieuws is er een invoerverbod voor kleine huisdieren en geldt in Hongkong het advies om onlangs aangeschafte hamsters in te leveren voor ruiming. Zeker 150 klanten die laatst een hamster in huis hebben gehaald, moeten in quarantaine. Het is volgens de lokale overheid aannemelijk dat het virus dit keer oversprong van dier op mens.

Op sociale media leidt het verplicht doden van zo'n 2000 hamsters tot beroering. De Washington Post schrijft zelfs over behendige fotobewerkers in Hongkong die de datum op aankoopbewijzen willen vervalsen. Zodat het lijkt alsof de eigenaar de hamster al veel langer in huis heeft.

Volledig scherm Uit voorzorg moesten ook andere kleine knaagdieren in dierenwinkels worden gedood. © EPA

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: