Onderzoek naar fatale schietpartij Bas (24) kwam in stroomversnelling door tips

Het rechercheteam en de officier van justitie zijn blij met de vele tips en getuigenverklaringen. ,,De verklaringen en tips speelden een belangrijke rol in het onderzoek”, aldus de politie.



Mede dankzij die verklaringen konden vorige week woensdag vijf verdachten worden aangehouden. Zij werden in beperkingen geplaatst. Vier van hen zijn bij een rechter-commissaris voorgeleid en voor veertien dagen vastgezet. Een van de verdachten heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten. De vijfde arrestant bleek niet betrokken bij het schietincident maar zit wel vast voor andere strafbare feiten.



Het gaat om twee mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam die door arrestatieteams in Zandvoort werden klemgereden en opgepakt. Daarnaast werden in Amsterdam nog eens drie andere Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar opgepakt.