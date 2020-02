Onderzoek naar baby's die snijwond opliepen bij keizersnede

Extra bewaking gevangenis Vught vanwege toename verdachten zware delicten

14:34 Justitie en politie hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen rond de gevangenis in Vught. De reden hiervoor is een fikse toename van het aantal verdachten van zware misdrijven dat in Vught is ondergebracht, vooral in de extra beveiligde inrichting (EBI) die deel uitmaakt van het complex. Vanaf vandaag wordt de speciale bewakingseenheid van de politie ingezet, die gebouwen en locaties beveiligt waarvoor een verhoogde dreiging geldt.