Onderzoek: kansen in onderwijs binnen Nederland verschillen aanzienlijk

De ‘kansenkloof’ in het onderwijs tussen verschillende Nederlandse regio’s en zelfs naast elkaar gelegen woonwijken is aanzienlijk, blijkt uit nieuwe data. Zelfs bij leerlingen in gezinnen met hetzelfde inkomen blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen de onderwijsresultaten en waar zij als kind opgroeiden.

Wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten of kinderen uit verschillende wijken in Nederland dezelfde kansen hebben om succesvol te zijn in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze komen tot de conclusie dat onderwijsuitkomsten sterk samenhangen met waar je als kind opgroeit.



De interactieve website KansenKaart.nl geeft inzicht in hoe het met de kansengelijkheid in het onderwijs gesteld is. De site toont per gemeente en per wijk in Nederland de onderwijsuitkomsten van leerlingen, uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en het inkomen van ouders.

Onderzoeksleider Bastian Ravesteijn: ,,Toen we in oktober 2020 KansenKaart.nl lanceerden, vroegen we ons af of de grote regionale inkomensverschillen voortkomen uit verschillen in onderwijs. De nieuwe resultaten laten duidelijk zien dat deze regionale kansenongelijkheid al zichtbaar is op de middelbare school en zelfs al op de basisschool.”

Uit de kaart blijkt dat 16-jarigen die in Oegstgeest, Bloemendaal, Heemstede, Rozendaal en Laren opgroeien drie keer zoveel kans hebben om havo of vwo te volgen als hun leeftijdsgenoten in Pekela, Urk, Hoogeveen en Stadskanaal.

Ravesteijn: ,,Deze verschillen zien we ook als we enkel 16-jarigen met ouders met een even laag inkomen met elkaar vergelijken. Maar wat opvalt: op de eindtoets in groep 8 zien we een heel ander patroon. Op de eindtoets doen die leerlingen in delen van het noorden en het oosten het juist beter dan in de noordelijke Randstad.”

De onderzoekers constateren dat het blijkbaar erg lastig is om op 11-jarige leeftijd een goede inschatting te maken van het niveau dat een leerling aankan. Zowel de eindtoets als leraar kan er naast zitten. ,,Misschien is het daarom beter om leerlingen pas later een keuze te laten maken en langer bij elkaar in de klas te laten zitten, zoals de Onderwijsraad onlangs voorstelde.”

De Onderwijsraad adviseert het moment van selectie uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode. Zodat alle leerlingen de kans, tijd en de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen en te ontdekken welk soort onderwijs zij het beste kunnen volgen. Dit zou betekenen dat het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs komen te vervallen.

Zelfs resultaten wijken zijn anders

Quote Niet iedereen wordt gelukkig van een hoger onderwijs­ni­veau, maar je zou wel willen dat mensen daarin zelf een keuze hebben. Veel lijkt nu al voorbe­paald door wie je ouders zijn en waar je opgroeit Wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam Op de eindtoets in groep 8 zijn grote verschillen te zien tussen gemeenten, maar ook tussen wijken die vlak bij elkaar liggen. En de kans op het volgen van vwo is zeven keer zo groot voor 16-jarigen uit een rijk gezin als voor 16-jarigen uit een relatief arm gezin. Ook voor andere onderwijsniveaus zijn er verschillen tussen kinderen van ouders met hoge en lage inkomens. Zo is de kans op een universitair diploma voor dertigers van ouders met een hoog inkomen vijf keer zo hoog en de kans op een hbo- of universitair diploma drie keer zo hoog.



Onderzoek van andere wetenschappers wijst erop dat maximaal de helft van de verschillen voor de geboorte bepaald worden, maar daarbij spelen naast genetische verschillen ook levensstijl en gebruik van verloskundige zorg een rol. Een groot deel zou dus veroorzaakt worden door omstandigheden na de geboorte.



,,Dat betekent dat een groot deel van de kinderen een hoger niveau aan zou kunnen. Daarmee is niet gezegd dat iedereen gelukkig wordt van een hoger onderwijsniveau, maar je zou wel willen dat mensen daarin zelf een keuze hebben. Veel lijkt nu al voorbepaald door wie je ouders zijn en waar je opgroeit”, aldus de onderzoekers.