Onderzoek: een derde van de insecten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd

Dat valt te lezen in een rapport over de insectenstand en oorzaken van achteruitgang dat vandaag is uitgekomen: de Insect Atlas. Milieuclubs Heinrich Böll Stiftung en Friends of the Earth Europe brachten voor het rapport verschillende wetenschappelijke studies bij elkaar. Conclusie: voor veel van de zespotigen ziet het er al jaren niet goed uit en het wordt alleen maar minder.