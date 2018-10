‘Onderzoek doodsoorzaak onder de 40 van levensbelang’

Slechts een klein deel van de mensen die sterft, wordt na het overlijden onderzocht: jaarlijks zo’n drieduizend van de 150.000. Meestal gebeurt dat om te bepalen of er sprake is van een misdrijf.



Van de Goot: ,,Meestal wordt er een natuurlijke doodsoorzaak genoteerd: longontsteking, hersenbloeding, hartinfarct enzovoorts. Per definitie kun je dat aan de buitenkant helemaal niet zien. Vervolgens is wel de conclusie dat hart- en vaatziekten in Nederland doodsoorzaak nummer één zijn. Het is een slag in de lucht, we kunnen dat niet weten als we het niet onderzoeken.’’