Onderzoek: bij ruim 1200 boerderijen sterft een op de vijf kalfjes binnen twee weken

Op ruim 1200 boerderijen in Nederland is sprake van extreem hoge sterfte onder kalfjes. Bij deze bedrijven sterft een op de vijf kalveren binnen twee weken. Landelijk gezien overlijdt een op de acht. De dieren worden geboren onder erbarmelijke omstandigheden met een slechte hygiëne, waarbij de kalfjes soms tot hun knieën in de mest en urine staan.

Dat kalveren soms in dramatische omstandigheden ter wereld komen, blijkt uit inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over dierenwelzijn, die in bezit zijn van RTL Nieuws. Er is al jaren sprake van een ongekend hoge kalversterfte. Zo gingen er, van de in totaal anderhalf miljoen geboren kalveren in 2018, 200.000 kalveren binnen twee weken dood.

Kalveren worden geboren in vervuilde stallen. Ook geven de boeren de pasgeboren kalveren te weinig of vervuilde moedermelk (biest). Dit resulteert in infecties en diarree bij veel dieren. Over alle rundveebedrijven ligt de kalversterfte op 12.5 procent. 5547 rundveebedrijven doen het zelfs nog slechter dan het gemiddelde.

,,Dit is een levensgroot probleem, zowel voor dierenwelzijn en gezondheid”, vertelt Frank van Eerdenburg van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. ,,We lopen daarin ook negatief voor op de wereld, heel veel landen hebben lagere percentages.” Van Eerdenburg constateert dat boeren het te druk hebben voor de grote hoeveelheid koeien die ze bezitten. Ook boerenorganisatie LTO maakt zich zorgen om de slechte cijfers.

Dierenrechtenorganisaties zijn geschokt door de cijfers. In een eerste reactie laat Wakker Dier weten dat het systeem niet deugt. ,,Dit laat wederom zien hoe ziek het systeem is en waar de race to the bottom toe leidt. De prijzen voor vlees zijn superlaag en dat leidt dus tot deze slechte omstandigheden.”