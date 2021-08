Onderwijswereld krijgt meer ruimte van kabinet, besluit komt geen moment te vroeg

,,Mijn zoon doet nu het tweede jaar mbo en heeft het hartstikke moeilijk gehad’’, vertelt een vader die niet met zijn naam in de krant wil. ,,De lessen waren thuis en op afstand, zijn stage werd stopgezet. Hij had weinig tot geen contacten meer. Uiteindelijk kwam de vraag of hij wel de goede studierichting deed. Wij zaten er best bovenop afgelopen tijd, maar na maanden bleek toch dat hij niets had gedaan. Dus stond hij op achterstand. Toen kwamen de bitcoins voorbij en was het: ‘Ik stop maar met de opleiding.’’’