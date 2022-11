Onderwijsraad: Meet bij schoolkind én beginnende leraar niveau taal en rekenen

Er is nu geen goed beeld over de taal- en rekenprestaties van de jeugd, al zijn kenners het erover eens dat het niet florissant gaat. Ook startend docenten moeten aan het eind van de lerarenopleiding specifiek worden getoetst op deze basisvaardigheden.

Het advies ‘Taal en rekenen in het vizier’ is door de Onderwijsraad opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De boodschap is kort gezegd: hou de focus aanhoudend op taal en rekenen. ,,Elke vijf tot tien jaar krijgt dit onderwijs een impuls, waarna de aandacht weer verslapt”, oordeelt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad.

Daarom stelt de raad voor de prestaties van leerlingen te peilen in groep 5 en 8 van het primair onderwijs, in klas 2 of 3 en in het laatste leerjaar van het voortgezet onderwijs én in het middelbaar beroepsonderwijs. ,,Zo is reflectie op en evaluatie en bijstelling van het onderwijs in taal en rekenen mogelijk.”

In bijna alle fases van het onderwijs ontbreekt momenteel een helder beeld van hoe goed leerlingen taal en rekenen beheersen. De cijfers die wel beschikbaar zijn stemmen somber. Een aanzienlijk deel van de 15-jarigen haalt het minimale niveau niet bij lezen (24 procent) en wiskunde (16 procent). Dit geldt vooral voor leerlingen op het vmbo en studenten op het mbo. En in het primair onderwijs halen leerlingen het streefniveau voor taal en rekenen op meerdere onderdelen niet genoeg.

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen

Dat moet anders, dus adviseert de raad de overheid om helder te formuleren wat leerlingen moeten kennen en kunnen qua taal en rekenen als ze de school verlaten. Verder is het belangrijk om niet alleen taal en rekenen te oefenen tijdens die lessen, maar het aanleren van deze vaardigheden ook in te bedden in andere vakken en leergebieden. ,,Waarmee het onderwijs in taal en rekenen de verantwoordelijkheid is van álle leraren.”

Sowieso is er voor docenten werk aan de winkel, zij moeten tijdens hun studie al aan de bak om op deze onderdelen goed beslagen ten ijs te komen. De raad beveelt namelijk een verplichte centrale eindtoets taal en rekenen aan op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en Wiskunde.

Ook dient er meer werk te worden gemaakt van het aanhoudend bijspijkeren van leraren. ,,Een initiële opleiding is niet voldoende; blijvend professionaliseren moet de norm zijn. Schoolbesturen en schoolleiders hebben de verantwoordelijkheid leraren hierin te stimuleren en faciliteren”, aldus de Onderwijsraad.

Het kabinet werkt een ‘masterplan basisvaardigheden’ uit om het tij te keren. En de Inspectie van het Onderwijs heeft de basisvaardigheden taal en rekenen aangemerkt als belangrijk punt bij het toezicht.

