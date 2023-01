Onderwijsland houdt hart vast voor huidige griepgolf: ouders opnieuw de dupe bij uitval

Met video Alle hens aan dek in Nederland­se ziekenhui­zen: ‘Het is nu nog beheers­baar’

In de Nederlandse ziekenhuizen is het op dit moment alle hens aan dek door de griepgolf die door het land trekt. Vanwege de drukte zijn diverse patiënten inmiddels overgeplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de regio's, bevestigt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van landelijk opschalen is echter (nog) geen sprake. ,,Het is binnen de regio's nog beheersbaar.”

5 januari