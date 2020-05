Onderwijsinspectie neemt rel binnen bestuur Cornelius Haga Lyceum mee in onderzoek

Bestuursvoorzitter Soner Atasoy van de islamitische school weersprak de schorsing en kondigde aan de voorzitter op zijn beurt de laan uit te sturen. In een reactie zegt Atasoy dat zijn schorsing niet rechtsgeldig is. De beslissing om hem te schorsen zou voorzitter Mohammed Laamimach eigenhandig hebben genomen, terwijl het schoolbestuur uit drie leden bestaat. Onder wie Atasoy zelf. Die zegt afgelopen weekeinde met de andere bestuurder te hebben aangekondigd dat Laamimach moet opstappen. De rel binnen het dagelijks bestuur is de zoveelste ontwikkeling sinds de school vorig jaar in opspraak raakte. Inlichtingendienst AIVD waarschuwde toen dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren. Na een vernietigend rapport van de inspectie, droeg onderwijsminister Arie Slob het bestuur op te vertrekken. De school stapte naar de rechter om dit aan te vechten. Die stelde begin dit jaar dat de minister dit niet had mogen doen. Slob kondigde een hoger beroep aan, dat nog moet plaatsgevonden.

Gesprekken afgeluisterd

Vorige week kwam naar buiten dat gevoelige gesprekken van onderwijsinspecteurs, gehouden in een werkkamer op de school, meerdere keren zouden zijn afgeluisterd. De inspectie onderzoekt nu of de onderlinge gesprekken, of die met leerlingen en personeel, zijn afgetapt. Atasoy ontkent dat er sprake is van afluisterpraktijken, maar volgens Laamimach is de directeur juist de initiator van het afluisteren van de inspecteurs geweest. ,,Zijn positie is onhoudbaar. Ik moet ingrijpen om de school en het onderwijs te beschermen.”



Atasoy zegt zich geen zorgen te maken: ,,Er is geen meerderheid om mij weg te sturen. Het andere bestuurslid staat achter mij.” De ouderraad is uit protest tegen Atasoy echter al opgestapt. De klachten zijn divers, maar opvallend is dat een deel ervan overeenkomt met de waarschuwingen van de AIVD. Zo zou de radicale prediker Abou Hafs wel degelijk gesprekspartner zijn van Atasoy, meldt het Parool. De contacten met Hafs worden door Atasoy ook ontkend. ,,Ik heb hem maar vier keer gesproken.’’



Hoewel Atasoy volgens Laamimach geen rechtsgeldige besluiten meer neemt, was de eerste vanmorgen gewoon aan het werk op het Haga Lyceum, weet de krant. De Onderwijsinspectie op zijn beurt geeft aan op de hoogte te zijn van de geluiden over de bestuurscrisis binnen de school, maar wil niet verder ingaan op de kwestie. De ontwikkelingen zullen door de inspecteurs worden meegenomen in het lopende onderzoek naar de onderwijsinstelling, verklaart een woordvoerder.