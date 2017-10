Onderwijsbonden blokkeren ‘revolutionaire’ leraar

De grote onderwijsbonden blokkeren de benoeming van een populaire basisschoolleraar bij een beroepsorganisatie. De plannen van leerkracht Jan van de Ven, bekend van PO in Actie waarvoor hij dik 60.000 leraren op de been kreeg, gingen hen te ver.

Van de Ven was door een commissie van leraren voorgedragen als voorman voor de Onderwijscoöperatie, een lerarenorganisatie die zich bezighoudt met onderwijsinhoud. De organisatie heeft nu weinig draagkracht onder leerkrachten. Hoewel de organisatie van, voor en door leraren claimt te zijn, wordt die bestuurd door de grootste onderwijsbonden. Van de Ven wilde daar verandering in brengen, onder meer door leraren de mogelijkheid te bieden lid te worden. De vakbonden zagen daar geen heil in en hebben besloten de benoeming te blokkeren.

Afgelopen juni kwam de voorzittersstoel van de Onderwijscoöperatie vrij. Na een reeks acties voor betere arbeidsvoorwaarden wilde Van de Ven zich nu gaan storten op verbetering van de onderwijskwaliteit. Los van PO in Actie solliciteerde de leerkracht op de vacature.

Unaniem

Voor de sollicitatiecommissie was zijn aandeel in PO in Actie juist reden deze leerkracht unaniem naar voren te schuiven als enige kanshebber voor de voorzittersstoel van de Onderwijscoöperatie. Vanuit PO in Actie heeft de leraar veel steun onder collega’s. Sinds begin dit jaar voert de club actie voor minder werkdruk en betere salarissen. De ‘gewone’ leraren van PO in Actie wisten een gevoelige snaar te raken en brachten duizenden leerkrachten op de been. Drie weken geleden stonden ruim 60.000 basisschoolleraren in het Zuiderpark voor een grote staking. 90 procent van de scholen sloot die dag de deuren.

Volledig scherm Ruim 60.000 leraren stonden op het Zuiderpark in Den Haag. © ANP

Volledig scherm AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is vice-voorzitter van de Onderwijscoöperatie nu er nog geen nieuwe voorzitter is. © internet Desgevraagd bevestigt Van de Ven de misgelopen sollicitatie. Hij is teleurgesteld over de gang van zaken. ,,Ik wilde er echt een brede beroepsvereniging van maken, waarvan leraren direct lid kunnen worden en die volledig financieel onafhankelijk wordt van de lidorganisaties (de vakbonden – red.), los van de beroepspolder. De vereniging zou puur voor de leraar worden,’’ verklaart Van de Ven.



Tijdens een gesprek met de drie bestuursleden – de voorzitters van de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en Federatie van Onderwijsvakorganisaties – bleek dat zij hun rol niet willen opgeven. Terwijl de vakbonden en de Onderwijscoöperatie 2.0 in de opvatting van Van de Ven prima naast elkaar kunnen bestaan. De bonden richten zich namelijk vooral op de arbeidsvoorwaarden en de beroepsorganisatie op de onderwijsinhoud.



Hoewel de nieuwe voorzitter op het Lerarencongres drie weken geleden zou worden gepresenteerd, is het tot op heden stil. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen neemt de zaak waar als vice-voorzitter.

Onoverbrugbaar

Het bestuur heeft na vragen van deze krant een verklaring op de website van de Onderwijscoöperatie geplaatst. ,,In de twee gesprekken bleken de verschillen over de inhoud, de samenwerking binnen het bestuur en de arbeidsvoorwaarden onoverbrugbaar,’’ verklaren de vakbondsvoorzitters de afwijzing van Van de Ven. ,,Verschillende inzichten over de rol van de Onderwijscoöperatie worden zeer gewaardeerd en zelfs nadrukkelijk gezocht, ook binnen het bestuur. Voorwaarde is dat dit op collegiale wijze gebeurt. Tussen de kandidaat en het bestuur bestond geen consensus op dat vlak en dus gaat de zoektocht naar een leraar als geschikte voorzitter verder.’’