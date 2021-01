Onderwijsbond: Scholen niet openen zonder extra maatregelen

Open brief Ouders overleden Pepijn (14) doen oproep: 'Laten we nadenken wat we onze kinderen aandoen’

28 januari Kinderen en jongvolwassenen zijn in deze coronacrisis mogelijk nog kwetsbaarder dan ouderen en hebben onze zorg hard nodig. Die oproep doen de ouders van de onlangs overleden Pepijn Remmers (14) in een indrukwekkende open brief. Pepijn overleed eerder deze maand aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging in combinatie met designerdrug 3-mmc. Hij had het zwaar tijdens de lockdown. ‘We zagen dat hij met zijn ziel onder zijn arm liep.’