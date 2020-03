Onderwijs in coronatijd: prioriteit groep 8 en eindexamenklassen

Scholen blijven in principe open, maar mogen in uitzonderlijke gevallen hun deuren sluiten. Bij het geven van onderwijs krijgen groep 8, eindexamenklassen en kinderen van ouders met een baan in de zorg de prioriteit.

Dat is de uitkomst van een vier uur durend overleg tussen onderwijspartijen en het ministerie van Onderwijs. Als er instellingen zijn die sluiten is daar wel begrip voor. ,,Er kunnen situaties ontstaan waardoor scholen niet open kunnen blijven. Zeker als personeel wegvalt en de veiligheid niet kan worden gewaarborgd”, stelt Onderwijsminister Arie Slob.

De ministers van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven (hoger onderwijs en mbo) en Slob (basis- en voortgezet onderwijs), zaten urenlang met onderwijsorganisaties om de tafel om de crisis te bespreken die is ontstaan door het coronavirus. De mededeling van gisteren dat de scholen open moesten blijven, schoot veel leraren in het verkeerde keelgat. Waarom moest iedereen thuiswerken en werden zij geacht voor een groep te blijven staan?

Terwijl scholen in omringende landen, zoals België, Frankrijk en Denemarken, wel dicht zijn, blijven die in Nederland open. Tijdens het urenlange overleg spraken de onderwijsorganisatie ook telefonisch met Jaap van Dissel, het hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM. Hij benadrukte dat sluiting van de scholen ‘niet bijdraagt aan het bestrijden van de crisis'. Kinderen worden nauwelijks ziek van het coronavirus en kunnen het ook bijna niet overdragen aan anderen, zo stelt de deskundige. Daarmee nam hij onrust onder vertegenwoordigers van het onderwijsveld weg.

Lastig

Toch krijgen scholen de ruimte om de deuren te sluiten als ze zich daartoe genoodzaakt voelen. En dat is volgens Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, van essentieel belang. ,,We gingen het gesprek in vanuit het idee dat niet alle scholen open kunnen blijven zoals het kabinet gisteren zei. Er is heel veel emotie, heel veel boosheid. Nu is de lijn dat scholen dicht kunnen maar dat het onderwijs door moet.”

Op veel scholen zitten leraren ziek thuis en zijn halve klassen leeg vanwege kinderen met verkoudheidsklachten. Het is lastig om goed onderwijs te verzorgen, omdat veel leerlingen lessen missen. ,,Op dit moment geeft 99 procent van de schoolleiders aan open te zijn, maar ze hebben dertig procent zieke leerlingen. Dat is veel. Ze zoeken naar oplossingen’’, aldus Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Onlinelessen

De onderwijspartijen concludeerden vanavond dat wel of niet sluiten niet de discussie moet zijn. Ze buigen zich over de vraag hoe ze het onderwijs zo goed mogelijk kunnen voortzetten, of de kinderen nu thuis of op school zijn. Bijvoorbeeld door afstandsonderwijs, via een videoverbinding of onlinelessen, te geven.

Van Haren: ,,Het is niet de bedoeling dat de kinderen lekker vrij hebben. Iedereen wil oplossingen in het belang van de leerlingen. Het was geen makkelijk gesprek, maar wel een heel goed gesprek. Het vertrekpunt is het geven van onderwijs. Het maakt dan eigenlijk niet uit of de school open of dicht is.”

Prioriteit

Daarbij komt de prioriteit te liggen bij kinderen in groep 8 die voor een overstap naar de middelbare school staan en examenkandidaten op middelbare en mbo-scholen. Ook proberen scholen opvang te regelen voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld in de zorg, bij de politie of brandweer werken.

In hoeverre scholen besluiten om volgende week toch de deuren te sluiten, moet blijken. Komende dinsdag zitten de onderwijsorganisaties weer met elkaar om de tafel om verder te praten over hoe ze les kunnen blijven geven in deze crisistijd. Rosenmöller: ,,Als blijkt dat veel scholen dicht zijn of gaan, zal dat druk geven op een andere manier van onderwijs geven. Dat kost tijd. Daar is niet elke school nu al klaar voor. Dat betekent dat er een fase met minder of geen onderwijs zal zijn.”

Mbo-scholen blijven waar mogelijk open, maar mogen ook online lessen verzorgen. Er wordt ook gekeken naar de inzet van mbo’ers bij de opvang van kinderen met ouders in de vitale beroepen.